La Pubblica Assistenza ANPAS Sassano dà il via ai trasporti sanitari in ambulanza

La Pubblica Assistenza ANPAS Sassano dà il via ai trasporti sanitari per venire sempre più incontro alle esigenze di pazienti e familiari che affrontano patologie per le quali è necessario lo spostamento in ambulanza.

L’associazione presieduta da Margherita Marra mette a disposizione l’ambulanza per dimissioni, trasferimenti da una struttura ospedaliera all’altra, trasporti per effettuare visite mediche ed esami sanitari.

“Quello che ci apprestiamo a fornire è un servizio estremamente importante dal punto di vista sociale e sanitario – afferma la presidente Marra – e dimostra la nostra vicinanza agli ammalati e a quanti li assistono. Spesso le famiglie incontrano numerose difficoltà per effettuare i trasferimenti dei pazienti oppure per trasportare un infermo che ha bisogno di effettuare particolari visite mediche fuori casa. Il servizio di trasporto sanitario fornito da Pubblica Assistenza ANPAS Sassano si prefigge l’obiettivo di venire incontro a chi ne ha maggiormente bisogno“.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri 331/4075324 – 338/9500879 (Margherita Marra) oppure inviare una mail all’indirizzo associazionevolasassano@gmail.com.

Inoltre è aperto il tesseramento alla Pubblica Assistenza ANPAS Sassano e la sede in via Largo Silla presso la Struttura Polifunzionale è sempre aperta.

– Chiara Di Miele –