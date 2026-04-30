In occasione della Festa dei Lavoratori, le ACLI provinciali di Salerno si riconoscono pienamente nel messaggio dei Vescovi italiani per il 1° maggio “Il lavoro e l’edificazione della pace”, che richiama con forza il valore del lavoro come fondamento della convivenza civile e strumento concreto di costruzione della pace.

Il lavoro inteso non soltanto come produzione economica, ma come una vera e propria “azione collettiva generativa”, capace di creare legami, dignità e futuro. Una visione che interpella profondamente anche il nostro territorio, dove il lavoro continua a rappresentare una delle principali fragilità sociali.

Secondo i più recenti dati ISTAT, nel 2025 il Mezzogiorno registra segnali di miglioramento, con una crescita dell’occupazione (+0,7 punti), ma resta segnato da un divario strutturale rispetto al resto del Paese: il tasso di occupazione si ferma intorno al 50%, contro quasi il 70% del Nord, mentre la disoccupazione resta più che doppia, superando l’11%.

“Si lavora di più, ma si guadagna meno – affermnao le ACLI -. Negli ultimi anni si è registrata una perdita del potere d’acquisto pari al 18%, segno di un impoverimento progressivo che colpisce anche chi un lavoro ce l’ha. Il lavoro povero non è più un’eccezione, ma una condizione diffusa”.

Allo stesso tempo, la mobilità resta molto limitata: il 66,1% dei lavoratori che nel 2020 si trovavano nel livello di reddito più basso è ancora lì nel 2025. I dati mostrano come oltre la metà dei lavoratori (51%) non abbia recuperato l’inflazione cumulata del periodo pre Covid, con una conseguente perdita di potere d’acquisto, che in media è stato dell’8,7%.

ACLI riflette sul principio del salario giusto legato ai contratti collettivi nazionali più rappresentativi: “Si tratta di una disposizione obbligata e accettata malvolentieri dopo il tentativo, naufragato, di legittimare anche i contratti pirata dei sindacati gialli, come quello siglato dall’Ugl sui rider – prosegue -. Il salario giusto legato ai contratti più rappresentativi, tuttavia, non garantisce comunque l’attuazione dell’art. 36 della Costituzione, che afferma che ‘la retribuzione sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa’. Dentro questo quadro, la provincia di Salerno continua a vivere criticità profonde: livelli di disoccupazione storicamente elevati, forte incidenza della disoccupazione giovanile e femminile, diffusione del lavoro precario e irregolare. Si tratta di fragilità strutturali che limitano le prospettive di sviluppo e alimentano disuguaglianze sociali sempre più marcate”.

Questi dati consegnano una verità chiara: il lavoro resta il principale nodo irrisolto per lo sviluppo del territorio. “E oggi non basta più parlare di lavoro in termini quantitativi: è la qualità del lavoro a fare la differenza tra inclusione ed esclusione, tra dignità e marginalità” commentano dall’associazione.

“Per questo, in questo 1° maggio, sentiamo il dovere di andare oltre le analisi e rivolgere un appello forte alle istituzioni. Non bastano interventi episodici o misure emergenziali. Serve una strategia strutturale per il lavoro nel Mezzogiorno e nelle aree come la nostra provincia: politiche industriali credibili, investimenti in infrastrutture materiali e sociali, sostegno all’occupazione stabile e un contrasto deciso al lavoro povero e irregolare – proseguono -. Non è più accettabile che intere generazioni siano costrette a scegliere tra precarietà, emigrazione o inattività. Non è più tollerabile che il lavoro venga trattato come una variabile secondaria nelle scelte politiche ed economiche. Il lavoro deve tornare al centro dell’agenda pubblica”.

Le ACLI, a livello nazionale e territoriale, continuano a operare quotidianamente per accompagnare le persone, promuovere formazione, sostenere le famiglie e costruire percorsi di inclusione lavorativa. Ma è evidente che senza una responsabilità forte e condivisa delle istituzioni, ogni sforzo rischia di essere insufficiente.

“Costruire lavoro significa costruire comunità, ridurre le disuguaglianze e restituire speranza – affermano da ACLI -. È questa la sfida che abbiamo davanti. Ed è questa la responsabilità che, come ACLI di Salerno, intendiamo continuare ad assumerci con determinazione”.