Questa mattina la Provincia di Salerno ha approvato all’unanimità la mozione per chiedere l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano.

“Con il coinvolgimento importante anche dell’Ente Provincia, giunge a conclusione un lavoro iniziato da qualche anno dalla nostra associazione che ha portato al coinvolgimento anche di tutte le Amministrazioni comunali del Vallo di Diano, della Comunità Montana alto e medio Sele, di alcuni Comuni limitrofi al nostro comprensorio e associazioni dello stesso” fa sapere con soddisfazione l’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano.

“Ringraziamo il consigliere provinciale Giovanni Guzzo per aver prontamente accolto e proposto al Consiglio la nostra istanza – ribadisce Schierarsi – una proposta che, come sempre, va nella direzione di risolvere problemi della collettività e dei territori. La sicurezza del cittadino e la tutela della legalità sono priorità a cui va data risposta urgente, concreta e non più procrastinabile per un territorio di frontiera, lasciato al proprio destino, qual è la vasta area geografica comprendente il Vallo di Diano e i territori contigui”.