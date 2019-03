La Provincia di Salerno adotta la nuova piattaforma Sistema Acquisti Telematici

Con l’avviso relativo alla nuova piattaforma Sistema Acquisti Telematici e relativi Albi Telematici, la Provincia di Salerno adotta la nuova piattaforma di e-procurement denominata “Sistema Acquisti Telematici della Provincia di Salerno (SAT)” rinnovata con nuove funzionalità ed allineata al Codice dei contratti pubblici.

Il Decreto legislativo 50 del 2016 dà disposizioni specifiche in merito al recepimento delle direttive europee e introduce le azioni necessarie a regolamentare e standardizzare i processi e le procedure in ambito e-procurement, con lo scopo di promuovere la domanda pubblica di innovazione mirando alla semplificazione, digitalizzazione e trasparenza delle procedure di aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici.

Gli operatori economici interessati possono quindi collegarsi al Portale SAT sia attraverso il sito istituzionale dell’Ente, al banner “Gare e Albi Telematici”, oppure cliccando QUI.

“A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – la Provincia di Salerno è di nuovo operativa per la gestione digitalizzata delle procedure di gara. Il portale SAT, come tutte le piattaforme e-procurement, rappresenta una fondamentale leva per la crescita dell’economia, per la modernizzazione ed una maggiore efficienza dei processi amministrativi, per il controllo e la riduzione della spesa pubblica. Oltre al pieno rispetto della normativa vigente, consente di gestire, in maniera veloce e sicura, le procedure di acquisto dell’Ente, garantendo quindi trasparenza e parità di trattamento. Voglio sottolineare che, ad oggi, fra le Province campane, solo la Provincia di Salerno, insieme alla Città metropolitana di Napoli, ha attivato una piattaforma di e-procurement“.

– Chiara Di Miele –