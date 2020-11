La Protezione Civile di Sassano lancia l’iniziativa solidale “Spesa Amica”

La Protezione Civile VOLA di Sassano lancia l’iniziativa solidale “Spesa Amica“. Sarà possibile donare alimenti e generi di prima necessità da distribuire successivamente alle fasce più fragili della popolazione.

Saranno i volontari di Protezione Civile ad eseguire la distribuzione della “Spesa Amica” alle famiglie bisognose e a coloro che ne faranno esplicita richiesta.

E’ possibile fare richiesta di generi di prima necessità telefonando ai numeri 331/4075324 – 380/1241634 o recandosi presso la sede della Protezione Civile in Corso Umberto I a Sassano.

“E’ un modo per sostenere chi, soprattutto in questo periodo di emergenza, ha maggiormente bisogno di aiuto – spiega Margherita Marra, presidente dell’associazione – e, ancora una volta, i nostri volontari sono pronti a dare una mano e a stare vicino alla comunità per superare tutti insieme questa difficoltà“.

– Chiara Di Miele –