La Pisatura di Teggiano compie il suo 5° compleanno. Appuntamento dal 12 al 14 luglio

Festeggia il suo 5° compleanno la manifestazione “Pisatura” organizzata dall’Associazione Culturale As.CAM, che si svolgerà il 12, 13 e 14 luglio a Prato Perillo di Teggiano.

“Siamo giunti al 5° anno – dichiara ad Ondanews il presidente dell’associazione As.CAM Carmine Marino – e siamo orgogliosi del successo dello scorso anno che ci ha confermato, grazie alla copiosa affluenza del pubblico, cosa siamo stati capaci di creare. Come associazione e come persone mettiamo il 110% per far trascorrere delle piacevoli serate a chi ci onora della propria presenza“.

Durante l’evento verrà rappresentato uno spaccato di vita quotidiana contadina e poi riproposta la “pisatura”, vocabolo dialettale che indica la separazione della spiga di grano dal chicco mediante l’utilizzo di una pietra (lu trigliu) trainata da una coppia di buoi che girano in tondo nell’aia.

Domenica 14 dalle 18.30 si svolgerà la prova di abilità con trattori e la relativa sfilata d’epoca.

“Anche per questa edizione i bambini potranno provare l’esperienza di mungere la mucca Lola e per tutti loro ci sarà anche un gadget – ha proseguito Marino – da quando abbiamo iniziato questa avventura a farci da supporter ci sono stati Agostino Lacava e la sua band, che anche quest’anno ci allieteranno con la loro musica“.

In qualità di presidente, Marino ritiene della massima importanza “ringraziare anticipatamente tutto lo staff della cucina, il gruppo folk ed i figuranti, in quanto senza il loro aiuto non sarebbe possibile realizzare la manifestazione. Non resta che darvi appuntamento all’edizione 2019 per trascorrere tre serate all’insegna del divertimento e dello stare insieme“.

– Maria De Paola –