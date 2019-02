Ancora un brillante successo per i Maestri Pasticcieri Cono e Franco Tropiano, titolari della Pasticceria “Peccati di Gola” a Silla di Sassano, che sono stati tra i protagonisti premiati all’evento “I Migliori dolci Italiani 2019” indetto dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) che si è svolto nella 39^ edizione di Tirreno CT a Marina di Massa Carrara.

Ai Maestri Tropiano ieri sera è stato infatti assegnato da una giuria di esperti l’argento nella categoria “Top Quality”. Su 300 pasticcerie di tutta Italia, soltanto 34 sono arrivate alla finale di categoria e la Pasticceria dei fratelli Tropiano ha conquistato il podio con un meritato argento.

A ritirare la certificazione data dalla Federazione è stato il Maestro Pasticciere Cono Tropiano, accompagnato per l’occasione dal fratello che insieme a lui gestisce “Peccati di Gola” e dà forma a tutte le prelibate e dolci creazioni.

“È una gioia immensa per noi – ha dichiarato Cono Tropiano – ricevere questo importante riconoscimento dalla Federazione che rappresenta una grande squadra e che ci ha dato la possibilità di confrontarci con tantissimi colleghi provenienti dalle varie regioni d’Italia. Torniamo a casa col sorriso sulle labbra, la soddisfazione di questo argento e la voglia di continuare a fare sempre meglio per i nostri clienti. Ringrazio Raffaele Napolitano che ci ha sostenuto in questa esperienza con la ditta Perrotta di materie prime per pasticcerie di alta qualità, concessionario Master Line“.

– Chiara Di Miele –