La Pasticceria D’Elia di Teggiano resta aperta dalle 8.00 alle 20.30 per l’attività da asporto

La Pasticceria D’Elia di Teggiano resta aperta come sempre dalle 8.00 fino alle 20.30 anche in queste settimane in cui la Campania è stata classificata come Zona Rossa. Non si potrà consumare all’interno dei locali.

Con l’autocertificazione si può dichiarare lo spostamento per gli acquisti nelle attività consentite.

Infatti Pasticcerie, Bar, Ristoranti e Pizzerie con il nuovo DPCM restano aperti con il servizio d’asporto dalle 5.00 alle 22.00 di tutti i giorni che rientra nelle attività consentite.

E’ però vietato il consumo al banco e al tavolo.

La Pasticceria D’Elia si trova in via Anca del Ponte a Teggiano.