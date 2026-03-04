La Oxinola S.r.l., società operante nel campo dei gas tecnici, per la sede di Polla ricerca candidati interessati a svolgere un tirocinio formativo retribuito che prevede un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo interessante e finalizzato all’inserimento e alla stabilizzazione lavorativa.

La risorsa ideale deve essere in possesso di diploma di scuola superiore di profilo tecnico.

Mansione:

Gestione del magazzino, ricevimento e spedizione merci, emissione documenti di trasporto, consegne su clientela.

Requisiti:

Forte motivazione e determinazione, capacità di collaborazione in team e organizzazione, capacità manuali, abilità alla guida di automezzi.

L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.

Per candidature inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconnoi@oxinola.it

