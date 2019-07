La Nave Palinuro della Marina Militare fa tappa nelle acque di Centola

È arrivata ieri nelle acque di Centola la Nave Palinuro, nave scuola della Marina Militare Italiana. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco Carmelo Stanziola che in compagnia del Senatore Castiello è salito a bordo per ringraziare il Capitano Andrea De Natale della visita ricevuta per il secondo anno consecutivo.

“È un onore nonché un privilegio per me ospitare la Nave Palinuro – ha dichiarato Stanziola – che testimonia alle popolazioni e alle autorità locali le più antiche tradizioni della marineria italiana. Palinuro è grata a questo splendido veliero perché contribuisce a far conoscere la nostra bellissima località turistica in tutti i porti da essa lambiti“.

Entusiasta dell’arrivo è apparso anche il Comandante della nave Andrea De Natale che ha espresso tutto il suo orgoglio per aver fatto tappa a Palinuro. “Durante tutto l’inverno ho sentito parlare di Palinuro – ha dichiarato De Natale – non solo per le bellezze paesaggistiche ma anche per l’accoglienza che avete sempre riservato all’equipaggio della nave e di questo vi sono profondamente grato“.

Un ringraziamento alla Marina Militare Italiana e al Comandante è arrivato anche del Senatore Castiello. “Oggi ho avvertito un forte senso di orgoglio – ha detto – lo stesso che mi pervase quando nel 1970 a Barcellona, dove allora mi trovavo, arrivò l’Amerigo Vespucci e tutti i giornali ne parlavano con grande enfasi ed entusiasmo“.

La Nave Palinuro, che potrà essere visitata per i prossimi due giorni, salperà lunedì verso il porto di Pantelleria.

– Maria Emilia Cobucci –