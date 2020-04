La Metasport di San Rufo ti raggiunge a casa. Pronto il programma con attività per grandi e piccini

La Metasport di San Rufo ti raggiunge a casa.

Sono state, infatti, messe in programma alcune attività che possono coinvolgere tutti, già utenti e non. Il programma sarà completato a breve e prevede una serie di attività di intrattenimento da poter fare stando a casa, che vanno dalla ginnastica ai giochi per bambini di vario tipo.

“Sentiamo troppo la vostra mancanza – fanno sapere dall’azienda -, come anche il desiderio di mantenere unita la nostra comunità in questo periodo di sospensione“.

Per ricevere il programma, e venire a conoscenza delle modalità di partecipazione alle attività preferite, basta inviare una mail all’indirizzo amministrazione.metasport@gmail.com oppure un messaggio WhatsApp al numero 345/7038104.

“Stai a casa! Saremo noi a venire da te. Ce la faremo!”

– Paola Federico –