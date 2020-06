La Metasport di San Rufo riapre le sue porte. Ampi spazi e attività in piena sicurezza

Dopo il periodo di lockdown imposto dalle Autorità per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus, anche Metasport dà il via alla cosiddetta Fase 2 riaprendo le porte del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo il prossimo 8 giugno.

“Abbiamo messo in sicurezza gli impianti e gli spazi sportivi – ha dichiarato il Direttore Metasport Donato Alberico – e svolto una accurata analisi delle attività sportive che potranno svolgersi sia all’aperto che al coperto a partire dal prossimo 8 giugno con riferimento al personale coinvolto, all’organizzazione dell’attività e al layout del sito sportivo“.

Le discipline he riprenderanno regolarmente sono nuoto, acquafitness, tennis, pilates, ginnastica posturale, ginnastica funzionale, yoga e meditazione, ginnastica aerobica, atletica leggera, sala attrezzi e centri estivi.

“Il personale Metasport è stato adeguatamente formato per gestire le varie fasi di transito e di svolgimento dell’attività sportiva, al fine di garantirne lo svolgimento in sicurezza – ha precisato il Direttore Alberico –. Inoltre, le diverse aree del Centro sono dotate di segnaletica per garantire il distanziamento sociale, sia nella fase di accesso e uscita dal sito sportivo, sia nella fase di svolgimento della pratica sportiva stessa“.

Le aree interne in cui è possibile accedere sono la Segreteria per l’espletamento di procedure amministrative, le piscine, il campo di tennis coperto, l’area attrezzi e gli spogliatoi (con alcune limitazioni), mentre le aree esterne accessibili sono la pista di atletica, i campi da tennis all’aperto e le aree a ridosso della pista attrezzate per lo svolgimento dei corsi fitness.

Le attività delle diverse discipline sportive prevedono un orario diversificato di svolgimento in base a diversi turni e la partecipazione dovrà essere preceduta da una prenotazione, da effettuarsi a mezzo telefono o messaggio. Inoltre, durante la fase di accesso al sito sportivo è obbligatorio l’utilizzo dei guanti e della mascherina.

“Al termine di ogni ora di attività viene svolta la sanificazione degli spazi al chiuso e degli attrezzi eventualmente utilizzati – ha conluso Donato Alberico – Per qualsiasi domanda o informazione i nostri utenti possono contattare lo staff Metasport contattando il numero 0975/395074 o inviando un’e-mail ad amministrazione.metasport@gmail.com“.

– Maria De Paola –