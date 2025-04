“Ora inizia la fase più intensa e decisiva di tutto il Campionato”. Esordisce così il coach di nuoto della squadra MetaCentro di San Rufo, Agostino Marmo, che ha allenato e accompagnato nuotatori e nuotatrici della struttura del Centro Sportivo Meridionale per tutto l’anno sportivo 2024/2025.

Tappa dopo tappa, dalla prima all’ottava, gli agonisti MetaCentro hanno dato prova di forte tempra e determinazione, conquistando medaglie e podi in tutta la Campania nel corso del 23° Campionato Regionale di Nuoto promosso dal Centro Sportivo Italiano. Ora saranno in 17 appartenenti al team MetaCentro a contendersi, insieme ad altre centinaia di atleti provenienti dall’intera penisola, la vittoria alle competizioni nazionali che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dal 14 al 18 maggio.

I partecipanti qualificati sono Francesca Spinillo, Diego Pucciarelli, Guglielmo Gasaro, Andrea Soriero, Valerio Pucciarelli, Anselmo Sansalone, Mariarita Sansalone, Alessia D’Aniello, Felisia Caggiano, Giulia Lopardo, Mariachiara Pagano, Gabriele Petrosino, Asia Ilriti, Sara Amodeo, Matilde Di Zeo, Francesca Castelluccio e Karol Cantelmi.

“Il nostro team si è ampliato rispetto all’anno scorso e di questo tutti noi di MetaCentro siamo fieri – conclude Marmo -. Ciò significa che stiamo lavorando, insieme ai ragazzi, nella giusta direzione. Ora è tempo di massima concentrazione e allenamenti mirati per poter affrontare la sfida importante della Nazionale”.

L’appuntamento, quindi, è dal 14 al 18 maggio a Lignano Sabbiadoro, dove atleti e società di tutta Italia si contenderanno il podio per concludere la stagione annuale di nuoto agonistico.