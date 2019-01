La “Macrì Dessert” di Polla presente alla 40^ edizione del Sigep di Rimini con tante golose novità

Un altro prestigioso tassello per la “Macrì Dessert” di Polla grazie alla partecipazione alla 40^ edizione di Sigep (Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazioni Artigianali) che si è tenuta a Rimini dal 19 al 23 gennaio.

Il Sigep si tiene ogni anno presso l’Expo Center ed è una rassegna che punta ad anticipare le tendenze in ambito di ingredienti, impianti, attrezzature, arredamento e servizi: un’occasione, inoltre, che promuove l’artigianalità ed il made in Italy.

L’azienda di Polla in questi giorni, all’interno dell’evento, ha presentato le sue golose novità come torte, dolci e monoporzioni oltre alle ultime tendenze legate al mondo della pasticceria promuovendo così i sapori e le eccellenze del territorio in un ambito internazionale.

Lo staff, guidato dal patron dell’azienda Mario Macrì, all’interno dello stand B7028, ha presentato ai visitatori le sue dolci leccornie frutto di maestria e artigianalità. Importante, inoltre, l’aggiornamento costante dell’azienda nei processi produttivi che permettono un prodotto qualitativamente alto e gustoso.

Il lavoro della “Macrì Dessert” prosegue così verso traguardi sempre più ambiziosi: il Sigep è il primo degli impegni del 2019 che vedrà l’azienda pollese impegnata alla conquista di mercati internazionali ed esteri sempre più importanti.

– Claudia Monaco –