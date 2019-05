La IT Srl, azienda di San Pietro al Tanagro, ricerca laureati in Ingegneria da inserire in organico

La IT Srl, azienda specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, ricerca laureati in Ingegneria con indirizzo industriale (elettrica, elettronica e meccanica) da inserire nel proprio organico tecnico.

Le risorse ricercate saranno collocate in funzione delle esperienze, competenze ed aspirazioni nell’ambito dell’ufficio tecnico o produzione. Ad integrazione delle esperienze e competenze pregresse saranno valutate anche le capacità manageriali e di leadership tali da permettergli di ricoprire anche ruoli di gestione e di responsabilità.

La buona padronanza dei sistemi informatici e dei software di progettazione, l’interesse per le soluzioni innovative e soprattutto la disponibilità a viaggi e trasferte saranno elementi privilegiati nel processo di selezione.

La sede di lavoro è a San Pietro al Tanagro (SA).

Per candidarsi inviare il curriculum in formato europeo all’indirizzo email rec_itsrl@libero.it, specificando nell’oggetto “CANDIDATURA TECNICA” e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità alla Dlgs 196/03 sulla privacy