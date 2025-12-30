Nell’imminenza delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli in materia di prevenzione e repressione della commercializzazione di materiale contraffatto, non sicuro ed esplodente ed esplosivo illegalmente detenuto per la vendita.

All’esito di mirate operazioni di servizio opportunamente predisposte dal Gruppo di Salerno sono stati sottoposti a sequestro, in particolare nella città di Salerno e nei comuni di San Valentino Torio, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Pontecagnano-Faiano, Cava de’ Tirreni, 112.262 prodotti contraffatti, 41.549 prodotti non sicuri, manchevoli della documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa di settore, nazionale ed europea. Inoltre, 85.184 articoli pirotecnici illegalmente detenuti ai fini della vendita, in assenza di autorizzazioni e di qualsiasi misura di sicurezza (per un contenuto esplosivo netto (NEC) totale pari a 332,07 kg).

Le Fiamme Gialle salernitane hanno poi messo ai domiciliari per l’“introduzione, vendita o cessione di esplosivi di ogni genere” un cittadino italiano. Altre 11 persone sono state, invece, denunciate all’Autorità Giudiziaria per svariati reati in materia di contraffazione, ricettazione e violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I provvedimenti eseguiti non comportano, comunque, alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo le attività sottoposte al vaglio del Giudice competente nelle fasi ulteriori di merito del procedimento penale.

Le operazioni di servizio condotte nei particolari segmenti operativi, ancora una volta, confermano il continuo impegno che la Guardia di Finanza mette in campo ai fini del contrasto di tutte quelle pratiche commerciali illecite che, oltre a minare il buon andamento dei mercati, mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dell’intera collettività.