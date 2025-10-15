Oggi la Guardia Costiera di Palinuro, grazie all’impiego di battelli pneumatici B148 e B91 e alla Motovedetta CP556, ha proceduto al rilascio in mare di quattro esemplari di tartaruga marina “Caretta Caretta”, in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli – Turtle Point sezione di Portici.

L’operazione, di carattere straordinario per il numero e la stazza degli animali, ha riguardato quattro esemplari del peso di 50, 25, 20 e 18 chilogrammi, 3 giovani e 1 femmina adulta.

Le tartarughe, giunte al Turtle Point di Portici a causa di un grave deperimento organico per l’esemplare adulto e per ingestione di ami delle altre, sono state sottoposte a cure e riabilitazione fino al completo recupero delle condizioni di salute.

Gli esemplari erano stati recuperati in mare nelle acque antistanti le Isole Eolie e le coste campane.

Il rilascio, avvenuto nelle acque antistanti Capo Palinuro, costituisce un risultato tangibile delle sinergie tra la Guardia Costiera e le realtà territoriali impegnate nella tutela dell’ambiente marino e nella salvaguardia delle specie protette, e gli Enti di ricerca come la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.