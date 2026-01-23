Primi Neanderthal nel Cilento? La Grotta del Poggio fornisce nuove intuizioni sull’insediamento neandertaliano nell’Italia meridionale.

Da diversi anni l’Università degli Studi di Siena conduce scavi e ricerche archeologiche sui siti preistorici del comune di Camerota, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e con il supporto dell’Amministrazione comunale.

Nell’ambito di queste attività, ed in collaborazione con le Università di Bologna e Tubinga all’interno del progetto ERC FIRSTSTEPS, è stato ripreso lo studio di alcuni resti umani (un molare e un talo) scoperti da Arturo Palma di Cesnola tra il 1966 e il 1974 nel deposito della grotta del Poggio.

La rivalutazione tassonomica e cronologica dei resti, eseguita con le moderne tecnologie, ha dato nuovi interessanti risultati, appena pubblicati sulla rivista internazionale “American Journal of Biological Anthropology”.

Il talo, come conferma la morfometria geometrica 3D, è l’osso della caviglia e appartiene all’Homo sapiens. La datazione al radiocarbonio lo ha attribuito all’Età del Bronzo Medio.

Per il molare le analisi morfologiche e di morfometria geometrica confermano l’attribuzione ai Neanderthal. La sua cronologia, precedente a circa 130.000 anni fa, lo rende uno dei più antichi resti di Neanderthal in Italia e, insieme al fossile di Altamura, il più antico dell’Italia meridionale.