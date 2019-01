La giovane Michela Torricelli di San Pietro al Tanagro tra i truccatori del Capodanno di Raiuno a Matera

L’anno nuovo è iniziato tra le stelle dello spettacolo italiano per Michela Torricelli, giovane truccatrice di San Pietro al Tanagro che nella serata del 31 dicembre ha fatto parte dell’équipe di make up artist che ha truccato tutti i protagonisti di “L’Anno che verrà”, il concerto di Capodanno che Raiuno ha trasmesso in diretta da Matera, condotto da Amadeus con Sergio Friscia e Samanta Togni.

La giovanissima professionista valdianese, infatti, è stata chiamata a prestare la sua opera per l’importante appuntamento di fine anno con il team di truccatori dell’agenzia “Al Pacino Look Maker Service Rai” di Giovanni Sciarrillo. Emozionata e particolarmente orgogliosa di questo primo traguardo del 2019, Michela ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo chiamato a ricoprire e di sapersi destreggiare con estrema professionalità dietro le quinte del mondo dello spettacolo, dove gli artisti vengono preparati prima di salire sul palcoscenico.

“Devo ringraziare chi mi ha ritenuta all’altezza di fare una cosa così importante, essere la truccatrice dello staff ‘Al Pacino Look Maker Rai’, – dichiara Michela – grazie a Giovanni Sciarrillo per aver reso possibile questo e grazie alla mia amica truccatrice Ida Iuorio. Il mio conto alla rovescia quest’anno è stato speciale, a mezzanotte non avevo una bottiglia in mano come molti ma i miei pennelli e tutti i miei trucchi. Ero dietro le quinte di questo meraviglioso spettacolo, l’ho vissuto, ho preparato tante persone con la gioia e la passione che mi contraddistinguono. Fiera di aver fatto parte di una macchina che ha dato vita a questo evento straordinario. Ero esattamente nel posto in cui ho sempre sognato di essere. E grazie a me, ai miei sacrifici, ai miei studi, alla mia passione, alla mia ostinazione e testardaggine e anche a chi non ha mai creduto in me, perchè mi ha solamente fortificata!“.

– Chiara Di Miele –