Un’ospite d’eccezione questa mattina al “Pomponio Leto” di Teggiano: la giornalista originaria di Sala Consilina Tonia Cartolano, Caporedattrice di Sky Tg24, ha incontrato gli studenti del Liceo Artistico per un momento intenso e ricco di spunti di riflessione.

I saluti iniziali sono stati affidati alla Dirigente Scolastica Maria D’Alessio che ha sottolineato l’importanza dell’evento e ha ringraziato gli ospiti. All’incontro, moderato dal Preside emerito del “Pomponio Leto” di Teggiano e Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, ha preso parte anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno Michele Albanese.

“Sono contento di stare qui con voi – ha dichiarato Albanese – È una bellissima giornata perché presentiamo un libro che è di insegnamento e approfitto della presenza di Tonia per lanciare un messaggio per tutti voi: credete nella meritocrazia, i sogni cominciano quando ti svegli. Puntate ai vostri sogni e comportatevi di conseguenza. Divertitevi e trasgredite ma ricordate che avete la responsabilità di questo mondo e siete la classe dirigente del domani. Siete voi a decidere il destino. Senza voi giovani non potremmo fare nulla”.

Durante l’incontro la giornalista ha parlato del suo libro “Leadhers – Donne e storie di straordinaria normalità”, motivo per dare importanti consigli ai giovani, portare la sua esperienza e affrontare una problematica sempre più attuale come il femminicidio.

“Quando ho la possibilità di parlare con i ragazzi sono felice. Passare del tempo con voi è un grande dono – ha commentato Tonia Cartolano – Questo libro l’ho pensato per i ragazzi e poi ha avuto un riscontro pazzesco. Il successo deriva dal fatto che abbiamo bisogno di messaggi di possibilità. Il sogno da solo è farneticazione, non è sufficiente e cosa pesa davvero è la passione che porta a fare delle scelte e dei sacrifici. La passione fa diventare un sogno realtà. Da Rocco Colombo, che considero il primo maestro, ho imparato tanto e soprattutto cosa significa appassionarsi. Il vero miracolo è avere una passione e fare il lavoro per cui avete passione. Ogni volta che si accende la lucina rossa della telecamera, io mi emoziono ancora: fatevi battere ancora il cuore e innamoratevi sempre del vostro lavoro”.

Rivolgendosi agli studenti ha ripetuto più volte: “Quello che sarete domani lo state decidendo oggi: sarete voi a determinare la possibilità e non la famiglia. Donatevi alla gente, siate generosi, apritevi perché quando lasciate delle tracce vi riportano a qualcosa di importante”.

“Va condannata la violenza verso le donne ma anche verso gli uomini. Nel gesto dell’uomo alla donna c’è qualcosa di più: da parte sua c’è la prevaricazione – ha spiegato Tonia Cartolano – È anche un tema culturale, veniamo da contesti in cui se un uomo dà un ceffone alla moglie è normale, ma non è così. Non dovete legittimare questo gesto, altrimenti vi candidate a farlo. Non dovete scusare un atteggiamento di violenza. Inoltre, l’indipendenza economica è la prima cosa a cui la donna deve ambire. Non vi fate mai dire da qualcuno cosa fare da grandi e soprattutto non vi fate dire da un uomo ‘tu non vali niente’: se succede, correte a gambe levate”.

A Tonia Cartolano e a Michele Albanese sono state donate due opere realizzate dagli studenti.