La Gelbison Calcio annuncia l’ingresso nello staff tecnico di Enrico Coscia, uno dei dirigenti sportivi più esperti e stimati del panorama calcistico italiano. Una figura dal curriculum straordinario, con oltre trent’anni di carriera in alcune delle società più blasonate del nostro calcio, dalla Serie C alla Serie A, che oggi sceglie di sposare il progetto rossoblù portando competenza, visione e carisma.

Enrico Coscia ha legato il suo nome ad alcune delle realtà più importanti del calcio italiano. Tra tutte spicca l’esperienza ultradecennale alla Salernitana, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile dal 1998 al 2005, contribuendo a far crescere intere generazioni di talenti. È poi tornato a Salerno nel 2006/2007 come Direttore Sportivo della prima squadra, guidandone la struttura tecnica in un momento chiave della sua storia. Coscia ha inoltre ricoperto il ruolo di osservatore internazionale per l’ACF Fiorentina in diversi cicli (2005-2006, 2009-2011, 2016-2020), collaborando anche alla gestione del settore giovanile. Ha lavorato con società di Serie A come Bologna FC 1909 (2014-2016) e AS Roma (2023-2024), portando avanti attività di scouting nazionale e internazionale e contribuendo alla costruzione dei vivai con approccio metodico e visione a lungo termine.

Nel suo percorso dirigenziale spiccano anche i ruoli di Direttore Sportivo presso club come Potenza, Juve Stabia e Campobasso e di osservatore per l’Atalanta tra il 1995 e il 1998, in una fase di intensa attività nel reclutamento di giovani promesse.

La sua figura rappresenta una sintesi perfetta tra esperienza, capacità organizzative e conoscenza profonda del calcio a tutti i livelli, con una carriera costruita sul campo, a contatto diretto con allenatori, tecnici, atleti e dirigenti di altissimo profilo.

”L’ingresso di Enrico Coscia nella nostra famiglia è un segnale forte – dichiara il Presidente Maurizio Puglisi –. È una figura di spessore nazionale, con una carriera che parla da sé. Avere al nostro fianco una persona che ha lavorato in club di Serie A e che ha gestito interi settori giovanili significa dotarsi di una guida tecnica e strategica di prim’ordine”.

Professionista dal profilo umano e sportivo esemplare, Coscia è noto anche per la sua grande capacità relazionale, che gli ha permesso negli anni di instaurare rapporti proficui con atleti, istituzioni, dirigenti, media e partner commerciali.

“La Gelbison accoglie con entusiasmo e profondo rispetto Enrico Coscia, augurandogli buon lavoro in questa nuova avventura rossoblù” fanno sapere dalla società.