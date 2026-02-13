La furia del mare dovuta al maltempo delle ultime ore mette in ginocchio la provincia di Salerno.

La Provincia è intervenuta a Pontecagnano Faiano per la messa in sicurezza di via Mar Ionio. Dopo le forti mareggiate e a causa dei venti intensi che potrebbero ulteriormente peggiorare nelle prossime ore è stata disposta la chiusura al traffico veicolare del tratto compreso tra l’incrocio con via Mar Adriatico e la zona Villaggio del Sole, fino al confine con Salerno.

Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la pubblica incolumità. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, la strada sarà ripulita, messa in sicurezza e riaperta al traffico.

Invece sulla Strada Regionale 562 del Mingardo a Camerota proseguono gli interventi per la messa in sicurezza della carreggiata dopo che la forza del mare ha depositato pietre, sabbia e detriti sul manto stradale.

Sul posto la Polizia Municipale per gestire il traffico, dato che la strada è rimasta aperta.