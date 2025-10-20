La fortuna bacia Pontecagnano. Vinti 360mila euro al gioco del Lotto
Pontecagnano in festa con il gioco del Lotto. Nel concorso di venerdì 17 ottobre sono state centrate due vincite, la prima da 225mila euro e la seconda da 135mila, per 360mila euro in totale.
Entrambe sono state realizzate grazie a un terno con la stessa combinazione 57-79-80 sulla ruota di Roma.
La sorte è stata tentata in una ricevitoria di via Marco Polo. Potrebbe trattarsi di un singolo giocatore che ha puntato su due schedine gemelle.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025.