La fortuna ha baciato ad Aquara un cittadino che nei giorni scorsi ha fatto un colpo da maestro vincendo ben 500.000 euro grazie a un Gratta e Vinci “Doppia sfida”.

Il fortunato ha acquistato il biglietto vincente presso un bar situato in Corso Umberto I che già negli scorsi anni era stato teatro di un’analoga vincita da mezzo milione di euro.

Stupore e gioia, dunque, sia per l’esercente che ha visto nuovamente protagonista di tanta fortuna la sua attività commerciale che per il cittadino che emozionato ha visto apparire i numeri vincenti con una giocata di soli 5 euro.

Il Gratta e Vinci “Doppia sfida” è noto per le sue vincite generose, ma raramente si sentono storie di premi così sostanziosi in un piccolo comune come Aquara, soprattutto trattandosi del montepremi più alto per questo biglietto le cui probabilità di vincita sono 1 ogni 10.080.000.