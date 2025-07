Dopo il successo delle precedenti rappresentazioni la compagnia teatrale “La Fenice” torna a calcare il palcoscenico con una nuova serata all’insegna del teatro e del divertimento. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di Piazza Caduti per la Pace ad Atena Lucana. L’ingresso è gratuito.

Sotto la direzione del regista Biagio Carlomagno, il gruppo porterà in scena la brillante commedia “Quel Circolo di vent’anni fa”, uno spettacolo che promette risate, colpi di scena e momenti di pura ironia. Ambientato in un circolo di provincia, lo spettacolo riporta in vita personaggi esilaranti e situazioni paradossali in un intreccio di dialoghi vivaci e comicità senza tempo.

“Ci eravamo promessi una pausa – scrivono i membri della compagnia sui social – ma la verità è che non vediamo l’ora di rifarlo!“.

Un entusiasmo che conferma il legame sincero e profondo tra il gruppo e il suo pubblico. Il cast dello spettacolo è composto da Gennaro Fierro, Antonio Pignata, Luigino Poveretti, Biagio Carlomagno, Peppino Fattibene, Rosario Bruno, Barone: Ciro Langone, Filomena: Ilaria Cicchetti, Assunta: Marina Cicchetti, Peppenella: Maria Pessolano, Rosetta: Mariafelisia Zirpoli, Rafilina: Serena Scelzo, Emilia: Roberta Lopardo, Giovanni: Mario Pellegrino, Riccardo: Giuseppe Cicchetti, Scuppettela: Francesco Scelzo, Scamuso: Fabrizio Pignata, Delegato: Ilario Esposito, Agente 1: Michele Grieco, Agente 2: Antonio Planzo.

“La Fenice” si conferma così una realtà culturale viva e coinvolgente nel panorama locale, capace di risvegliare l’amore per il teatro con semplicità, passione e una comicità genuina che arriva al cuore. Una serata da non perdere per chi ama il teatro vero, fatto di emozioni, sorrisi e tanto impegno condiviso.