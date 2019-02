La felicità al quadrato con Pino Pinto e Costa Crociere a bordo della nuova Costa Venezia

Ancora un prestigioso traguardo è stato raggiunto dal Maestro Pino Pinto e dalla sua band che, dal 1° al 3 marzo, sarà a Trieste come ospite musicale per l’inaugurazione della Costa Venezia, la nuova nave di Costa Crociere realizzata per il Giappone e dedicata alla città di Marco Polo e Casanova.

Il Maestro Pinto, da anni ospite musicale a bordo delle navi Costa, è stato infatti invitato all’importante evento inaugurale a cui farà seguito una breve crociera che terrà a battesimo il nuovo gioiello che batte bandiera italiana. Un viaggio tra l’Europa e l’Oriente, lungo un itinerario ricco di storia e suggestione, sulle antiche rotte dei mercanti e dei corsari. Un percorso indimenticabile che attraversa tre continenti, quattro mari e 18 Paesi.

Sabato scorso, presso il ristorante Borgo Lucano ad Atena Lucana, il Maestro Pinto, insieme al suo staff di musicisti e collaboratori, ad amici e familiari, ha colto l’occasione di festeggiare questa importante convocazione nel corso di una serata dedicata proprio alle sue crociere con Costa. Oltre 200 persone si sono divertite grazie alle note della “Pino Pinto Band” e ai gadget che riportano con la mente alla magia dei viaggi in mare con Costa Crociere.

In vista anche della consueta crociera targata “Pino Pinto Band” in programma per il prossimo autunno, alla quale prendono sempre parte numerose persone del Vallo di Diano, del Golfo di Policastro e del Potentino, e a poche settimane dal varo di Costa Venezia, abbiamo incontrato Pino Pinto nel suo studio a Trinità di Sala Consilina per raccontare questo ennesimo, prestigioso obiettivo raggiunto.

– Chiara Di Miele –