Da oggi a lunedì 16 febbraio si svolge la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco.

In 6.000 farmacie che partecipano in tutte le città si chiede ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per chi ha bisogno.

I farmaci raccolti saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502.000 persone (145.000 sono minori) in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà è superiore a 1,2 milioni di confezioni di medicinali.

Servono, soprattutto, farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

All’iniziativa prenderà parte anche la Farmacia Di Muria di Padula Scalo.

“Ogni anno, quando arrivano le Giornate di Raccolta del Farmaco promosse dalla Fondazione Banco Farmaceutico per me non è solo un appuntamento solidale, ma un momento che dà senso profondo al mio lavoro di farmacista di famiglia – spiega il dott. Alberto Di Muria – La mia farmacia partecipa da oltre dieci anni e ogni volta riscopro quanto un gesto semplice, come donare un farmaco da banco, possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi è costretto a scegliere tra curarsi e fare la spesa. Dietro ogni confezione donata non c’è solo un prodotto, ma un atto di cura verso una persona che spesso vive una fragilità silenziosa: famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, anziani soli, lavoratori che hanno perso stabilità. Noi farmacisti vediamo queste difficoltà ogni giorno, le ascoltiamo al banco, le intercettiamo negli sguardi prima ancora che nelle parole. Per questo sentiamo questa iniziativa come qualcosa di profondamente nostro”.

“Partecipare significa anche educare alla salute e alla responsabilità collettiva: ricordare che la salute è un diritto, ma anche un impegno condiviso. Invito tutti a fermarsi in farmacia durante questa settimana, chiedere informazioni e, se possono, contribuire. A volte per fare la differenza basta davvero poco, ma quel poco, per qualcuno, vale tantissimo” conclude.