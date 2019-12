In occasione del “World Soil Day” del 5 dicembre, è stata consegnata a Roma al presidente della Fondazione MIdA, Francescantonio D’Orilia, da Ronald Vargas, funzionario della Divisione delle Terre e delle Acque della Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), l’opera “Mondo di Carta” sull’erosione del suolo.

L’idea del dono da parte della FAO nasce per premiare le attività di divulgazione svolte nel Museo del Suolo.

Durante la “Giornata del Suolo” il direttore generale per il clima e le risorse naturali della FAO, Maria Helena Semedo, si è complimentata con la Fondazione MIdA, stimolandola a fare sempre più.

“E’ per noi un grande piacere donare ‘Il Mondo di Carta’ alla Fondazione MIdA – afferma in una lettera -. Si tratta di un mondo di cartapesta dal diametro di 2 metri, costruito per omaggiare il Maestro Michelangelo Pistoletto. Questo ‘Mondo di Carta’ è supportato da una colonna di terra che si sgretola e rappresenta l’erosione del suolo. Il suo scopo è quello di diffondere e disseminare le informazioni scientifiche per comprenderle al meglio e trovare soluzioni condivise. Siamo certi che questo strumento di comunicazione visiva possa aiutare molti bambini che visitano il Museo del Suolo di Pertosa ad avere a disposizione un’immagine di facile interpretazione dell’erosione dei suoli. Ringraziamo il Presidente D’Orilia e tutta la Fondazione MIdA per il grande lavoro che viene svolto all’interno del Museo, unico nel suo genere in Italia“.

