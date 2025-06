La dottoressa Chiara Sinisgalli di Tito fa parte del team di ricerca internazionale che apre nuove possibili terapie per i pazienti affetti dal morbo di Parkinson.

Lo studio “Developing nanobodies as allosteric molecular chaperones of glucocerebrosidase function”, pubblicato su Nature Communications e condotto dal team di ricerca internazionale coordinato dall’Università di Padova e dal VIB-VUB Center for Structural Biology di Bruxelles, individua un particolare tipo di anticorpi che migliora la funzione di una proteina coinvolta nel Parkinson.

Uno dei fattori che possono portare alla comparsa di questa malattia è la perdita di funzione dell’enzima glucocerebrosidasi, come spiega Nicoletta Plotegher, docente del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. Quando questo avviene le cellule cerebrali perdono a poco a poco la loro normale attività. Degli speciali anticorpi, chiamati nanobodies, potrebbero invertire questo meccanismo ristabilendo la normale attività della glucocerebrosidasi e il normale metabolismo cellulare.

Il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più comune e colpisce circa 10 milioni di persone nel mondo. Non esiste ad oggi una cura. I sintomi iniziali sono tremore e problemi nei movimenti che peggiorano gradualmente, tanto che i pazienti iniziano a mostrare rigidità, lentezza, problemi di equilibrio e, negli stadi più avanzati, anche demenza. Le esatte cause sono ancora poco chiare e molto probabilmente il risultato di un mix tra fattori genetici e ambientali. Uno dei più importanti fattori di rischio nello sviluppo del Parkinson è il malfunzionamento dell’enzima glucocerebrosidasi, responsabile della degradazione di alcune classi di lipidi nei lisosomi delle cellule. Mutazioni nel gene che codifica la glucocerebrosidasi destabilizzano o riducono l’attività dell’enzima, causando l’accumulo di un materiale intracellulare non digerito che ha come conseguenza un danneggiamento delle funzioni cellulari di base.

Un modo per ripristinare la funzione della glucocerebrosidasi è di stabilizzarla o attivarla utilizzando i chaperoni molecolari, che sono delle molecole in grado di legare la glucocerebrosidasi. Il team ha sviluppato un approccio completamente nuovo per migliorare la funzione della glucocerebrosidasi, utilizzando dei “nanobodies”, piccoli frammenti di speciali anticorpi che vengono prodotti dai camelidi. Grazie a un finanziamento della Fondazione Michael J. Fox sono stati identificati nanobodies in grado di stabilizzare o attivare la glucocerebrosidasi legandosi a regioni dell’enzima lontane dal sito attivo.

“I risultati sono ancora preliminari ma ci permettono di immaginare nuove terapie per i pazienti affetti da Parkinson – afferma la dottoressa Sinisgalli, prima autrice dell’articolo – Per trasformare queste scoperte in strategie innovative per trattare la malattia di Parkinson dovremo continuare i nostri studi, in particolar modo volti a sviluppare nuovi metodi per far arrivare i nanobodies nelle cellule del cervello danneggiate”.

“Complimenti alla nostra concittadina Chiara Sinisgalli e a tutto il team per gli importanti risultati che stanno raggiungendo nel campo della ricerca sul morbo di Parkinson. Siamo un territorio dal grande capitale umano. A Chiara e a tutti gli altri titesi che si stanno distinguendo o che si sono già distinti in vari campi è nostra intenzione dare il giusto riconoscimento. Un appuntamento annuale che vorremmo dedicare alle nostre eccellenze” fa sapere il sindaco di Tito Fabio Laurino.