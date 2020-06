La Diocesi di Tursi-Lagonegro dona mascherine e termoscanner all’Hospice Pediatrico di Lauria

La Diocesi di Tursi-Lagonegro, come forma di attenzione al servizio competente e solidale di alcune strutture sanitarie che sul territorio, ha effettuato una donazione all’Hospice pediatrico “Il sentiero delle fiabe” presso l’ospedale di Lauria.

Sono stati donati all’importante struttura 8 termometri digitali ad infrarossi (termoscanner), 10 visiere con protezione frontale, 200 mascherine facciali filtranti in TNT – pediatriche, 200 mascherine facciali filtranti in TNT per adulti.

I Dirigenti dell’ASP ringraziano la Diocesi e il Vescovo di Tursi-Lagonegro per l’attenzione riservata agli utenti e ai servizi sanitari del territorio.

– Chiara Di Miele –