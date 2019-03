Ancora un prestigioso riconoscimento per la DFL di Sala Consilina che ha di recente ottenuto il Cribis Prime Company.

L’attestato viene attribuito dalla CRIBIS, società del Gruppo CRIF, specializzata nella fornitura di informazioni e nella valutazione dell’affidabilità delle imprese di tutto il mondo. La solvibilità di un’impresa dal punto di vista economico e commerciale equivale alla sua capacità di far fronte ai debiti.

Il Cribis Prime Company, dunque, è una garanzia per tutti coloro che instaurano con DFL rapporti commerciali in qualità di fornitori, ma anche per tutti colori che acquistano dalla nota azienda valdianese confermando la fiducia e la volontà di costruire delle partnership.

Il riconoscimento è stato ottenuto dopo che la Cribis ha effettuato uno studio tenendo conto di numerose variabili, come indici di bilancio, esperienze di pagamento, informazioni pregiudizievoli, oltre a dati anagrafici, forma giuridica, area geografica di appartenenza, dimensione e anzianità dell’azienda.

Il Cribis Prime Company è il massimo livello di valutazione dell’affidabilità commerciale di un’organizzazione ed è rilasciato esclusivamente ad aziende che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico-commerciale e che sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori.

“Tale attestato – fanno sapere dalla DFL – ci rende estremamente orgogliosi, non solo perché viene assegnato mediamente solo al 3% delle aziende italiane, ma soprattutto perché è frutto della professionalità di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, che con il loro impegno e professionalità rendono la DFL sempre più un’azienda proiettata verso il futuro”.

– Chiara Di Miele –