La DFL di Sala Consilina cerca un IT Specialist e un Addetto Ufficio Ordini
La DFL Gruppo Lamura di Sala Consilina cerca due figure professionali da inserire in organico.
Nello specifico si cerca un/una System Administrator/IT Specialist da inserire nel team IT. La risorsa si occuperà di gestire e amministrare sistemi informativi complessi, ambienti server virtualizzati e infrastrutture di rete, garantendo la continuità operativa e la sicurezza dei dati aziendali.
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
• Gestione e amministrazione dei sistemi informativi aziendali
• Gestione e manutenzione di ambienti server virtualizzati VMware
• Configurazione e monitoraggio di dispositivi di rete (switch, router, firewall)
• Amministrazione di database SQL su diversi ambienti (SQL Server, Oracle, MySQL)
• Attività di gestione, integrazione e migrazione dati
• Configurazione e gestione di sistemi di backup e ripristino dati (Veeam, Macrium)
• Supporto e manutenzione di sistemi operativi Windows Client e Server
• Amministrazione base di sistemi operativi Linux
• Analisi dei problemi tecnici, individuazione soluzioni e implementazione in autonomia
• Gestione autonoma delle attività, organizzando le priorità in base alle esigenze aziendali.
REQUISITI
• Esperienza pregressa in ruoli analoghi
• Ottima conoscenza di VMware e ambienti virtualizzati
• Buone competenze di networking (switch, router, firewall, configurazioni di rete)
• Ottima conoscenza di linguaggi SQL in ambienti diversi (SQL Server, Oracle, MySQL)
• Conoscenza di sistemi di backup e ripristino
• Conoscenza dei sistemi operativi Windows Client e Server
• Buona conoscenza di sistemi Linux
• Spiccata attitudine all’analisi e al problem solving
• Capacità di lavorare in autonomia e di gestire le priorità.
Costituiscono titolo preferenziale:
• Conoscenza di Qlik Sense
• Conoscenze di programmazione (C#, Python, PHP, ecc.)
• Utilizzo di strumenti di integrazione dati (Pentaho)
• Conoscenza di CRM Bitrix.
Completano il profilo:
• Precisione, affidabilità e proattività
• Buone capacità relazionali e di lavoro in team
• Voglia di crescere professionalmente in un contesto dinamico.
COSA OFFRIAMO
• Inserimento in un’azienda solida e in continua evoluzione
• Ambiente di lavoro stimolante e tecnologicamente avanzato
• Opportunità di crescita professionale e formazione continua.
CONTRATTO DI LAVORO: Tempo pieno
BENEFIT
• Buoni pasto
• Cellulare aziendale
• Computer aziendale
• Convenzioni aziendali
• Mensa aziendale
• Parcheggio libero
DISPONIBILITÀ: dal lunedì al venerdì
RETRIBUZIONE SUPPLEMENTARE
• Piano incentivi
• Quattordicesima
• Tredicesima
Si cerca anche un/una Addetto/a Ufficio Listini.
La figura, che sarà inserita nell’area commerciale, avrà il compito di gestire e aggiornare i listini prezzo aziendali, garantendo la corretta gestione dei dati a supporto delle attività commerciali e del rapporto con fornitori e clienti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALI
• Creazione, aggiornamento e manutenzione dei listini prezzi aziendali (acquisto e vendita)
• Supporto al reparto commerciale nell’ideazione e verifica di offerte, promozioni e variazioni di listino dei fornitori
• Controllo della coerenza dei dati (prezzi, condizioni commerciali, codici EAN/GS1)
• Collaborazione con l’ufficio commerciale e customer care per fornire informazioni aggiornate su prezzi e disponibilità
• Preparazione di report e analisi relative alle variazioni di prezzo e alla marginalità
• Supporto alla pubblicazione dei listini su diversi canali.
REQUISITI
• Diploma o laurea in discipline economiche
• Ottima padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Precisione, attenzione al dettaglio e capacità di lavorare con grandi moli di dati
• Attitudine al lavoro di squadra e capacità organizzative
• Preferibile esperienza in ruoli simili.
OFFRIAMO
• Inserimento in un contesto dinamico e in crescita
• Formazione iniziale su procedure interne e software gestionali
• Retribuzione commisurata all’esperienza
CONTRATTO DI LAVORO: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Tempo determinato, Tirocinio formativo/stage
Per candidarsi ad uno dei due annunci di lavoro CLICCARE QUI
– messaggio pubblicitario con finalità promozionali –