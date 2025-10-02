La DFL Gruppo Lamura di Sala Consilina cerca due figure professionali da inserire in organico.

Nello specifico si cerca un/una System Administrator/IT Specialist da inserire nel team IT. La risorsa si occuperà di gestire e amministrare sistemi informativi complessi, ambienti server virtualizzati e infrastrutture di rete, garantendo la continuità operativa e la sicurezza dei dati aziendali.

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ

• Gestione e amministrazione dei sistemi informativi aziendali

• Gestione e manutenzione di ambienti server virtualizzati VMware

• Configurazione e monitoraggio di dispositivi di rete (switch, router, firewall)

• Amministrazione di database SQL su diversi ambienti (SQL Server, Oracle, MySQL)

• Attività di gestione, integrazione e migrazione dati

• Configurazione e gestione di sistemi di backup e ripristino dati (Veeam, Macrium)

• Supporto e manutenzione di sistemi operativi Windows Client e Server

• Amministrazione base di sistemi operativi Linux

• Analisi dei problemi tecnici, individuazione soluzioni e implementazione in autonomia

• Gestione autonoma delle attività, organizzando le priorità in base alle esigenze aziendali.

REQUISITI

• Esperienza pregressa in ruoli analoghi

• Ottima conoscenza di VMware e ambienti virtualizzati

• Buone competenze di networking (switch, router, firewall, configurazioni di rete)

• Ottima conoscenza di linguaggi SQL in ambienti diversi (SQL Server, Oracle, MySQL)

• Conoscenza di sistemi di backup e ripristino

• Conoscenza dei sistemi operativi Windows Client e Server

• Buona conoscenza di sistemi Linux

• Spiccata attitudine all’analisi e al problem solving

• Capacità di lavorare in autonomia e di gestire le priorità.

Costituiscono titolo preferenziale:

• Conoscenza di Qlik Sense

• Conoscenze di programmazione (C#, Python, PHP, ecc.)

• Utilizzo di strumenti di integrazione dati (Pentaho)

• Conoscenza di CRM Bitrix.

Completano il profilo:

• Precisione, affidabilità e proattività

• Buone capacità relazionali e di lavoro in team

• Voglia di crescere professionalmente in un contesto dinamico.

COSA OFFRIAMO

• Inserimento in un’azienda solida e in continua evoluzione

• Ambiente di lavoro stimolante e tecnologicamente avanzato

• Opportunità di crescita professionale e formazione continua.

CONTRATTO DI LAVORO: Tempo pieno

BENEFIT

• Buoni pasto

• Cellulare aziendale

• Computer aziendale

• Convenzioni aziendali

• Mensa aziendale

• Parcheggio libero

DISPONIBILITÀ: dal lunedì al venerdì

RETRIBUZIONE SUPPLEMENTARE

• Piano incentivi

• Quattordicesima

• Tredicesima

Si cerca anche un/una Addetto/a Ufficio Listini.

La figura, che sarà inserita nell’area commerciale, avrà il compito di gestire e aggiornare i listini prezzo aziendali, garantendo la corretta gestione dei dati a supporto delle attività commerciali e del rapporto con fornitori e clienti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI

• Creazione, aggiornamento e manutenzione dei listini prezzi aziendali (acquisto e vendita)

• Supporto al reparto commerciale nell’ideazione e verifica di offerte, promozioni e variazioni di listino dei fornitori

• Controllo della coerenza dei dati (prezzi, condizioni commerciali, codici EAN/GS1)

• Collaborazione con l’ufficio commerciale e customer care per fornire informazioni aggiornate su prezzi e disponibilità

• Preparazione di report e analisi relative alle variazioni di prezzo e alla marginalità

• Supporto alla pubblicazione dei listini su diversi canali.

REQUISITI

• Diploma o laurea in discipline economiche

• Ottima padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel

• Precisione, attenzione al dettaglio e capacità di lavorare con grandi moli di dati

• Attitudine al lavoro di squadra e capacità organizzative

• Preferibile esperienza in ruoli simili.

OFFRIAMO

• Inserimento in un contesto dinamico e in crescita

• Formazione iniziale su procedure interne e software gestionali

• Retribuzione commisurata all’esperienza

CONTRATTO DI LAVORO: Tempo pieno, Tempo indeterminato, Tempo determinato, Tirocinio formativo/stage

