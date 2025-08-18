La DFL di Sala Consilina cerca un Addetto Ufficio Ordini
La DFL, azienda leader nel commercio all’ingrosso di ferramenta con sede a Sala Consilina, ricerca una figura precisa, organizzata e orientata al cliente per il ruolo di Addetto Ufficio Ordini. La risorsa si occuperà della gestione del ciclo degli ordini, dal ricevimento alla fatturazione finale, garantendo accuratezza e puntualità nelle attività.
Responsabilità principali:
• Ricezione, registrazione e conferma degli ordini clienti
• Coordinamento con magazzino e produzione per la preparazione delle spedizioni
• Gestione delle comunicazioni con clienti, agenti e fornitori per aggiornamenti su ordini e consegne
• Emissione e controllo fatture attive e passive
• Registrazione dei documenti nel gestionale aziendale
• Archiviazione e aggiornamento documentazione amministrativa
Requisiti:
• Diploma o laurea in ambito economico/amministrativo (o titolo equivalente)
• Esperienza pregressa in ruoli simili
• Conoscenza base delle procedure di fatturazione e gestione ordini
• Buon utilizzo del pacchetto Office e di software gestionali
• Precisione, capacità organizzative e problem solving
• Attitudine al lavoro in team e ottime doti comunicative
Offriamo:
• Inserimento in un contesto dinamico e in crescita
• Formazione iniziale su procedure interne e software gestionali
• Retribuzione commisurata all’esperienza
Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato, tempo determinato, tirocinio formativo/stage. Retribuzione: a partire da 20.000 euro all’anno.
Benefit:
• Buoni pasto
Possibilità di pendolarismo/trasferimento: poter raggiungere agevolmente la sede lavorativa o avere intenzione di trasferirsi prima di iniziare il lavoro (obbligatorio).
