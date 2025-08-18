La DFL, azienda leader nel commercio all’ingrosso di ferramenta con sede a Sala Consilina, ricerca una figura precisa, organizzata e orientata al cliente per il ruolo di Addetto Ufficio Ordini. La risorsa si occuperà della gestione del ciclo degli ordini, dal ricevimento alla fatturazione finale, garantendo accuratezza e puntualità nelle attività.

Responsabilità principali:

• Ricezione, registrazione e conferma degli ordini clienti

• Coordinamento con magazzino e produzione per la preparazione delle spedizioni

• Gestione delle comunicazioni con clienti, agenti e fornitori per aggiornamenti su ordini e consegne

• Emissione e controllo fatture attive e passive

• Registrazione dei documenti nel gestionale aziendale

• Archiviazione e aggiornamento documentazione amministrativa

Requisiti:

• Diploma o laurea in ambito economico/amministrativo (o titolo equivalente)

• Esperienza pregressa in ruoli simili

• Conoscenza base delle procedure di fatturazione e gestione ordini

• Buon utilizzo del pacchetto Office e di software gestionali

• Precisione, capacità organizzative e problem solving

• Attitudine al lavoro in team e ottime doti comunicative

Offriamo:

• Inserimento in un contesto dinamico e in crescita

• Formazione iniziale su procedure interne e software gestionali

• Retribuzione commisurata all’esperienza

Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato, tempo determinato, tirocinio formativo/stage. Retribuzione: a partire da 20.000 euro all’anno.

Benefit:

• Buoni pasto

Possibilità di pendolarismo/trasferimento: poter raggiungere agevolmente la sede lavorativa o avere intenzione di trasferirsi prima di iniziare il lavoro (obbligatorio).

E’ possibile candidarsi CLICCANDO QUI

