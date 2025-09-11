La DFL di Sala Consilina cerca un addetto alle Risorse Umane
La DFL, azienda leader nel commercio all’ingrosso di ferramenta con sede a Sala Consilina, ricerca un addetto alle Risorse Umane.
Ruolo e Responsabilità:
- Selezione del Personale: Gestire l’intero processo di ricerca e selezione, dalla definizione delle esigenze aziendali alla scelta dei candidati più idonei.
- Schede di ruolo, Mansionari e Procedure: Redigere e aggiornare i mansionari per tutte le posizioni aziendali, garantendo chiarezza e coerenza con le esigenze organizzative.
- Gestione Operativa: Monitorare le abitudini quotidiane del personale, supportando la risoluzione di problematiche pratiche e operative.
- On boarding e Formazione: Curare il processo di inserimento dei nuovi dipendenti e organizzare eventuali attività di formazione operativa.
- Supporto al Management: Collaborare con i responsabili di area per assicurare che le risorse umane siano adeguatamente supportate e valorizzate.
- Monitoraggio e Feedback: Stabilire un sistema di monitoraggio per valutare le performance e il rispetto delle procedure aziendali.
- Documentazione HR: Gestire la documentazione relativa a contratti, permessi e normative, assicurando la compliance aziendale.
- Miglioramento dei Processi: Proporre e implementare miglioramenti nei processi HR per aumentare efficienza e produttività.
Requisiti:
- Laurea in discipline economiche, giuridiche, psicologiche o simili.
- Esperienza pregressa di almeno 1-2 anni in ruoli simili, preferibilmente in contesti strutturati.
- Capacità di organizzazione e gestione delle priorità.
- Ottime doti relazionali e capacità di risoluzione dei problemi.
- Conoscenza dei principali strumenti di gestione HR e delle normative sul lavoro.
Competenze Chiave:
- Proattività e visione operativa.
- Capacità di lavorare in team e di mediazione tra dipendenti e management.
- Precisione nella gestione di documentazione e procedure.
- Attitudine alla gestione delle priorità e al multitasking
E’ possibile candidarsi CLICCANDO QUI
-messaggio pubblicitario con finalità promozionale –