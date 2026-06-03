Si è rinnovata questa mattina, con grande partecipazione, la solenne processione in onore di San Cono, Patrono di Teggiano e della diocesi.

La processione, guidata dal vescovo Mons. Antonio De Luca, è stata accompagnata dall’omaggio floreale offerto al Santo dal sindaco Michele Di Candia a nome di tutta la comunità teggianese.

Un momento intenso, sentito, che ancora una volta ha mostrato la profonda fede, la tradizione e il forte legame identitario che unisce Teggiano al suo Patrono.

Lunedì nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore i più piccoli sono stati protagonisti della Festa dei bambini di San Cono. Un momento tenero e significativo con la benedizione dei vestiti votivi impartita dal parroco don Angelo Fiasco.

Al termine della celebrazione, i bambini si sono poi recati ai piedi della statua del Santo, dove hanno deposto i loro fiori come segno di affetto e gratitudine.