La dea bendata bacia Avigliano. Vinto 1 milione di euro con un “Gratta e Vinci”
La dea bendata bacia ancora una volta la Basilicata, che dopo la vincita milionaria a Genzano di Lucania regala ad un fortunato giocatore un altro milione di euro.
Questa volta la vincita è stata effettuata grazie ad un “Gratta e Vinci Edizione Speciale Vip” acquistato in contrada Sarnelli ad Avigliano. A renderlo noto è l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.
Il “Gratta e Vinci Edizione Speciale VIP” prevede una meccanica di gioco articolata su più livelli. Se tra i “tuoi numeri” si trovano uno o più numeri vincenti, viene assegnato il premio o la somma dei premi corrispondenti, anche nel caso in cui la combinazione risulti centrata più volte. È inoltre presente il numero bonus X10, che consente di ottenere 10 volte il premio associato, se individuato durante il gioco.
Accanto alla modalità principale, il tagliando include anche un gioco bonus dedicato, con due sezioni specifiche contrassegnate come “bonus euro 100” e “bonus euro 500”. In questi spazi, il ritrovamento del simbolo indicato consente di ottenere direttamente il premio fisso previsto, pari rispettivamente a 100 euro o 500 euro. Oltre al premio principale, il piano premi prevede una gamma di importi che include vincite da 25, 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 e 100.000 euro.