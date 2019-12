“Danza e Ginnastica Kodokan” di Atena Lucana chiude il 2019 con lo stage invernale di Ginnastica Ritmica

La società “Danza e Ginnastica Kodokan” di Atena Lucana chiude il 2019 con altri due importanti eventi: lo scorso 7 dicembre è stata invitata come ospite al Galà per i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia al Teatro Mediterraneo a Napoli, a cui ha partecipato con più di 20 ginnaste e a ben tre performance.

Un evento importante al quale hanno preso parte le società più brave dal punto di vista coreografico provenienti da tutta Italia. La “Danza e Ginnastica Kodokan” ha presentato l’esercizio delle Farfalle della Serata Italiana, eseguito in Austria lo scorso luglio, mentre con il Gruppo Campania GpT ha realizzato un esercizio sul folclore napoletano e infine ha eseguito un’altra performance con il Gruppo Gold Campania di Ginnastica Ritmica.

Oggi pomeriggio invece, si concluderà lo stage invernale di Ginnastica Ritmica con una lezione dimostrativa a porte aperte in programma dalle 17.00 alle 18.00. Le ginnaste hanno lavorato duramente, 8 ore al giorno, fra danza, studio attrezzi e corpo libero, alla presenza di Ida Passerini, collaboratrice di Germana Germani, tecnica della Nazionale.

Più di 50 le partecipanti, provenienti da tutta la regione, a un momento di crescita e di confronto sia per le tecniche che per le ginnaste, ma anche un’occasione per condividere esperienze di amicizia e di divertimento.

Interessante e suggestiva, infine, è stata la visita alle Grotte di Pertosa per assistere allo spettacolo “A Christmas Carol”.

– Antonella D’Alto –