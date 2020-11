La Cosilinauto tra le migliori concessionarie italiane del gruppo FCA.Consegnata la Certificazione d’Eccellenza

Aria di festa, ieri sera, presso la sede della Cosilinauto per la consegna della Certificazione di Eccellenza alla nota azienda di Sala Consilina, per essere risultata tra le migliori concessionarie italiane del gruppo FCA, nelle mani del titolare, Renato Auleta.

Alla presenza, infatti, dei Regional Manager del Sud Italia, Domenico Graziano per i brand Alfa Romeo e Jeep, Francesco Blotta per i brand Fiat, Lancia, Abarth e di Vincenzo Montefusco, Area Manager Alfa Romeo e Jeep, è stato consegnato il Customer First Award for Excellence – Dealer Award 2020, “a testimonianza del lavoro di eccellente qualità messo in campo dall’intero staff di Cosilinauto guidato da Renato Auleta“.

Il Customer First Award for Excellence è una certificazione riservata alle concessionarie ed officine FCA, presenti sul territorio nazionale, capaci di superare le aspettative dei clienti in ciascuna fase dell’esperienza in concessionaria.

“E’ un riconoscimento che ci riempie di orgoglio– ha riferito Renato Auleta nel corso della cerimonia di consegna della certificazione – e che voglio condividere con i miei figli, con tutti i miei collaboratori delle sedi di Sala Consilina e di Potenza e con i miei soci. Grazie al loro lavoro, infatti, stiamo ottenendo delle belle soddisfazioni ed il riconoscimento assegnatoci dal Gruppo FCA, che ci ritiene tra le concessionarie più importanti in Italia, ci ripaga del nostro impegno e ci stimola a fare sempre meglio, nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti. In questo momento particolare poi, contrassegnato dall’emergenza derivata dalla pandemia, è ancora di più importante offrire il meglio di sé, mettendo in campo tutte le nostre forze e le nostre energie per superare questo difficile periodo“.

– redazione –