La Cosilinauto riceve la Certificazione di Eccellenza tra le migliori concessionarie del gruppo FCA

La Cosilinauto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep con sedi a Sala Consilina e Potenza, riceve la Certificazione di Eccellenza tra le migliori concessionarie del gruppo FCA. Un ambito riconoscimento, a testimonianza del lavoro di eccellente qualità messo in campo dall’intero staff di Cosilinauto guidato da Renato Auleta.

Il “Customer First Award for Excellence” premia le concessionarie del gruppo FCA che hanno raggiunto i livelli più alti di soddisfazione dei clienti, esecuzione dei processi, certificazione e formazione delle persone, showroom e officine in linea con gli standard FCA. E’ una certificazione riservata alle concessionarie ed officine FCA capaci di superare le aspettative dei clienti in ciascuna fase dell’esperienza in concessionaria.

Anche Google è partner di FCA in questa importante iniziativa. Il Programma di Certificazione “Customer First Award for Excellence” infatti è supportato da tecnologia Google Cloud.

Massima la soddisfazione espressa dalla Cosilinauto dopo la notizia della Certificazione di Eccellenza ottenuta. “E’ un riconoscimento particolarmente importante per me e tutta l’azienda – dichiara Renato Auleta -. Dopo anni di lavoro e di grandi sacrifici sapere che il Gruppo FCA ci ritiene tra le concessionarie migliori è una certificazione che per noi non ha prezzo. Dopo il difficile periodo che tutto il Paese ha attraversato a causa dell’emergenza sanitaria questa Certificazione di Eccellenza giunge a farci capire che dobbiamo sempre andare avanti e lottare mettendo in campo le nostre forze e qualità migliori. Soltanto così l’Italia potrà superare questo difficile momento e grazie alla forza anche delle attività produttive e commerciali non farsi scalfire dal virus. Ringrazio tutta la mia squadra, i miei figli e i miei soci che mi danno forza e spirito di intraprendenza, i clienti e tutti coloro che ci supportano da anni“.

– Chiara Di Miele –