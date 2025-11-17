La Concessionaria Imparato Service di Polla ricerca una figura in amministrazione
La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di una figura in amministrazione.
E’ richiesta, nel dettaglio, un’esperienza di base di gestione della contabilità.
L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Verranno prese in considerazione soltanto le persone che hanno il domicilio nei paesi limitrofi.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite whatsapp al numero 347 5851431.
