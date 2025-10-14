La Concessionaria Imparato Service, con sede nella Zona Industriale di Polla, cerca addetto al service
La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un addetto al service.
La figura si dovrà occupare della gestione del cliente alla reception e dell’organizzazione degli appuntamenti.
L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, età massima 35 anni.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite whatsapp al numero 347 5851431.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionali –