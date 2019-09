La comunità di Scario in festa per i 100 anni di Zia Nena Prota

La comunità di Scario da ieri ha una nuova centenaria. A raggiungere l’ambito traguardo è stata infatti Agata Prota, meglio conosciuta dall’intero paese come zia Nena. Dopo poco più di sei mesi dal centesimo compleanno della cugina Agata Lianza, per tutti zia Tituccia, a spegnere le cento candeline questa volta è stata proprio zia Nena. E a festeggiarla ieri pomeriggio c’erano i figli Francesco, Silvia e Michele ma anche i nipoti e i pronipoti commossi per l’importante evento.

“Ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia – ha dichiarato il figlio Michele – e siamo orgogliosi della donna e della mamma che è stata per noi. È tanto l’amore che ci ha sempre donato e faremo tesoro dei suoi insegnamenti“.

A festeggiare zia Nena c’era anche l’intero quartiere che ha dimostrato affetto e stima nei riguardi di una donna che è stata sempre generosa e disponibile nei confronti di chiunque ne avesse bisogno. Presente al compleanno anche il sindaco del Comune di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo che per l’occasione ha donato ad Agata la fascia tricolore, segno dell’importanza dell’evento.

“Si parla tanto di Dieta Mediterranea, come elisir di lunga vita – ha affermato Palazzo – ma in questo caso è stata la ‘dieta dell’amore verso la famiglia‘ a contraddistinguere la vita di Agata e a permetterle di raggiungere un traguardo così importante. Tutti dovremmo prendere esempio da lei“.

A concludere i festeggiamenti è stato poi il tradizionale brindisi finale con il quale tutti i presenti hanno augurato un felice compleanno a zia Nena.

– Maria Emilia Cobucci –