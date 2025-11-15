La comunità di San Pietro al Tanagro domani si riunisce in preghiera per il 64enne ferito in un incidente stradale
La comunità di San Pietro al Tanagro si riunisce in preghiera per sostenere Pasquale, ricoverato nel reparto di Rianimazione del “Curto” di Polla in seguito ad un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nei giorni scorsi.
Il parroco del paese invita tutti domani 16 novembre nella chiesa Madre “San Pietro Apostolo”. Dalle 18 alle 20, il tempo sarà dedicato all’adorazione dell’Eucarestia a cui si affiderà la preghiera per tutti i malati e per Pasquale.
La famiglia e quanti lo conoscono anche nei paesi vicini sono in apprensione per il 64enne gravemente ferito.