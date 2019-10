La comunità di Ruoti in festa per i 100 anni di nonna Maria Assunta Paterna

Nel Potentino c’è una nuova centenaria. Dopo Moliterno e Satriano di Lucania, che nei giorni scorsi hanno festeggiato Vincenza Albano e Antonietta Palermo, Ruoti ha festeggiato i cento anni di nonna Maria Assunta Paterna.

La nonna ruotese è stata accolta in Municipio dal sindaco, Anna Maria Scalise, che l’ha voluta nella casa comunale per condividere insieme un giorno storico per tutta la comunità. Insieme alla centenaria tanti cittadini e una sorella di Maria Assunta Paterna, anche lei vicina a festeggiare i 100 anni.

“Abbiamo voluto festeggiare in Comune questa giornata importante. Alla signora Maria Assunta – ha dichiarato il sindaco – vanno i più sinceri auguri miei e della comunità. È una dolcissima centenaria, per Ruoti rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili. Per tutti noi e per i giovani deve essere un modello di vita da seguire”.

La lucidissima centenaria è nata a Ruoti l’11 ottobre 1919. Presente anche il parroco, don Antonio Arenella. Da parte del sindaco e dell’Amministrazione alla centenaria è stata donata una pergamena, riportante la scritta “Con l’augurio che possa continuare ad essere luce per la famiglia e per le nuove generazioni del territorio”.

Dalla sedia occupata dal primo cittadino ha poi spento le candeline sulla torta, accompagnata da un lungo applauso.

– Claudio Buono –