La comunità di Caggiano piange la scomparsa di don Vittorio Lamattina. Fu parroco per 49 anni

È venuto a mancare questa sera, all’età di 93 anni, don Vittorio Lamattina. Si è spento nella sua abitazione a Caggiano dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Don Vittorio, ordinato sacerdote nel 1951, è stato parroco di Caggiano dal 1962 fino al 2011, dopo che aveva trascorso 11 anni alla guida della comunità di Satriano di Lucania. Negli ultimi anni si era dedicato alla vita spirituale dei fedeli, alla scrittura, lettura e alla cura della rivista religiosa che aveva creato, “Voce Amica“, in cui riportava le ultime notizie di Caggiano e non mancava mai di dispensare parole di fede e di amore verso il prossimo.

Don Vittorio durante la sua missione pastorale si è sempre impegnato per la comunità e per i giovani con i quali ha intrapreso varie iniziative sul territorio. Ma era amato anche dai caggianesi che vivono all’estero, infatti organizzava ripetuti viaggi per incontrarli e dispensare il suo amore per la religione e la fede.

Spesso il parroco raccontava la sua vita sacerdotale e ricordava queste parole: “La mia vita, oltre che dalla presenza paterna e misericordiosa di Dio, è stata segnata profondamente dalla presenza provvidenziale di due donne meravigliose, sempre premurose e vigilanti, che il Signore ha messo al mio fianco: la Madonna, che ha guidato i miei passi verso il Sacerdozio e poi nel mio apostolato verso le anime, e mia madre, che mi ha sempre seguito con affetto, intelligenza, delicata attenzione”.

Don Vittorio ha dedicato la sua vita alla Chiesa e ai fedeli, è stato un punto di riferimento per tantissime famiglie che hanno attraversato momenti difficili e anche dopo il pensionamento accoglieva con affetto nella sua abitazione i fedeli.

– Rosanna Raimondo –