La Compagnia “I Pappaci” di Salerno questa sera al Festival Teatrale Santarsenese con “Cose Turche”

Questa sera il penultimo appuntamento alle ore 18.30 presso il Teatro comunale “ G. Amabile” con l’8^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese”.

Protagonista la compagnia teatrale “I Pappaci” di Salerno che porterà in scena “Cose Turche…” commedia di Samy Fayad per la regia di Rosita Sabetta.

Don Vincenzo Castellano, pseudo filosofo napoletano, decide di organizzare una rapina ad un riccco casinò del Nord Italia, avvalendosi di una banda di truffatori formata dalle persone più improbabili; il tutto per tornare a fare una vita onesta senza stenti e difficoltà. Naturalmente le cose non vanno per il verso giusto, scatenando tutta una serie di imprevisti e situazioni paradossali con personaggi surreali che cercano di barcamenarsi nel “colpo del secolo” senza alcuna malizia o un reale intento criminale, fino a sfociare ad un finale imprevedibile, imprevisto ed improbabile.

Una commedia con continui tentativi di imbrogli, travestimenti ed equivoci, che mette a nudo i visi tipici dell’italiano medio.

– Chiara Di Miele –