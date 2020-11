La cilentana Rosanna Salati al Premio Mia Martina con una canzone sulla violenza di genere

Una cilentana al Premio Mia Martini. Si tratta della cantautrice Rosanna Salati originaria di Gioi, in gara con il brano “Blues del giorno dopo“, incentrato sulla violenza di genere.

“Ho deciso di partecipare a questo premio – spiega Rosanna – perché in questo contesto competitivo si dà risalto alla voce in quanto strumento interpretativo raffinato, vista la carriera di Mia Martini, ma viene dedicato molto ascolto anche ai brani inediti che bisogna presentare dopo aver passato la seconda selezione. Diciamo che ho deciso di partecipare soprattutto per la seconda affermazione“.

“Blues del giorno dopo” è composto e interpretato da Rosanna Salati ed è prodotto da Francesco Bianco, masterizzato da Dario Giuffrida e edito da Aventino Music. È il secondo singolo estratto dal primo EP da solista della cantante, che uscirà nel 2021.

“Il brano che ho portato si intitola ‘Blues del giorno dopo’ e parla della parte di sé che si è perduta diventando adulti – afferma Rosanna Salati -. Il ritornello recita le parole ‘Come back home‘, ma quest’ultima frase non è riferita alla mancanza della persona amata, bensì a quella parte di sé stessi, ingenua, fanciulla, pura, che si perde nel corso delle esperienze di vita. In maniera latente, parla della violenza di genere, dell’abuso anche psicologico che si fa verso le categorie deboli. Non mi riferisco solo alle donne: parlo di quel potere, quella volontà di assoggettare, che spesso fa più danni di una violenza contro il corpo

Si può votare esprimendo anche più preferenze fino al 28 novembre al link https://www.premiomiamartini.it/rosanna-salati/.

– Paola Federico –