La Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione conferma gli arresti domiciliari per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, nell’ambito dell’inchiesta per corruzione confermando così l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza.

L’udienza si è tenuta il 19 novembre scorso e le motivazioni sono state depositate pochi giorni fa.

Già il Riesame aveva confermato l’ordinanza emessa il 14 maggio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro. Come si legge, a Fortunato è stato contestato di aver ricevuto 100mila euro da alcuni imprenditori a titolo di corrispettivo per il rilascio del permesso a costruire. “Titolo illegittimo perché rilasciato in via diretta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico e in mancanza del piano di lottizzazione” viene riportato.

Contro questo provvedimento i difensori del sindaco hanno presentato ricorso affidato a cinque motivi. Tra questi, l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per una presunta tardiva iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro degli indagati.

I giudici rigettano il ricorso presentato giudicandolo “complessivamente infondato” e condannano il ricorrente a pagare anche le spese processuali.

