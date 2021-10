La cantante di Sassano Luisa Loscalzo apre la 26^ edizione del Premio Penisola Sorrentina

La cantante di Sassano Luisa Loscalzo ieri sera ha aperto con la sua voce la 26^ edizione del Premio Penisola Sorrentina, fondato nel 1996 dal poeta Arturo Esposito come concorso letterario-poetico e diretto da Mario Esposito. Si tratta di una rassegna a vocazione nazionale che si estende a più luoghi d’Italia con diverse sezioni. Dal 2013 l’Assessorato al Turismo della Regione Campania lo ha inserito nel cartellone regionale degli eventi di risonanza nazionale ed internazionale. Per l’alto valore istituzionale ed il prestigio nazionale raggiunto è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del Turismo e della Cultura.

Luisa si è esibita cantando “Core ‘ngrato” ed incantando il pubblico presente a Sorrento per il prestigioso appuntamento che quest’anno vede in giuria l’attore Luca Barbareschi, il pianista jazz Danilo Rea, l’attrice Francesca Cavallin e Giancarlo Magalli.

Emozionata ma allo stesso tempo orgogliosa di aprire un evento di risonanza internazionale, Luisa ancora una volta ha dimostrato di avere una voce di carattere e particolarmente possente, adatta quindi a palcoscenici di rilievo.

Luisa ha iniziato a cantare da bambina, quando all’età di tre anni risultava già molto talentuosa e predisposta verso gli strumenti musicali. A 12 anni ha iniziato a studiare canto con diversi insegnanti, investendo energie e tempo. Nel 2012 ha conseguito la Laurea in Musicologia presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno e dal 2002 ad oggi ha coltivato molta esperienza come cantante in diverse realtà. Attualmente sta studiando per laurearsi alla “University of West London College of Music Examinations” e lavora come Vocal Coach presso LuNa Music Center.