Si è svolta questa mattina, presso il Centro Congressi dell’Hilton Rome Airport di Fiumicino, la tradizionale cerimonia di consegna delle Benemerenze promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall’Attività Giovanile e Scolastica FIGC. Alla presenza dei Presidenti Gabriele Gravina, Giancarlo Abete e Vito Tisci, insieme alle massime autorità sportive e istituzionali, è stata premiata la base del calcio italiano: società storiche e dirigenti che hanno dedicato decenni di impegno al movimento dilettantistico e giovanile.

Tra i dirigenti insigniti della Benemerenza come “Dirigente di Società con almeno 20 anni di attività” c’è il Direttore Generale della Gelbison Matteo Canale. Un riconoscimento prestigioso che celebra 26 anni di dedizione al settore e alla crescita societaria, un percorso costruito giorno dopo giorno con professionalità, competenza e spirito di servizio.

La figura di Matteo Canale rappresenta da tempo un punto fermo per la Gelbison: una presenza costante, capace di coniugare organizzazione, visione e profondo senso di appartenenza ai colori rossoblù. Questo traguardo assume un significato ancora più forte in un anno simbolico per il club: la Gelbison, fondata nel 1956, celebra infatti i suoi 70 anni di storia. Un cammino lungo e ricco di emozioni nel quale il contributo del Direttore Generale ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo e nel consolidamento della struttura societaria.

“La Benemerenza della LND non è soltanto un premio personale, ma il riconoscimento di un impegno che ha contribuito a rafforzare l’identità e la solidità della nostra società. A Matteo Canale vanno le più sentite congratulazioni da parte di tutta la famiglia Gelbison: un momento di grande orgoglio che valorizza il passato, rafforza il presente e guarda con fiducia al futuro dei nostri colori” fanno sapere dalla società.